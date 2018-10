Vitalizi: Di Maio, non più soldi a Regioni se non li aboliscono

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "In legge di Bilancio non daremo più i soldi alle Regioni se vogliono continuare a pagare i vitalizi". Lo annuncia il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta video sul suo profilo Facebook.