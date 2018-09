Violenza su donne: da Regione Lombardia 450mila euro per centri antiviolenza

Milano, 24 set. (AdnKronos) - Ammontano a quasi 450mila euro le risorse integrative stanziate da Regione Lombardia a favore dei centri antiviolenza regionali, con una delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, Silvia Piani. "I fondi per il 2018 - spiega Piani - si aggiungono ai 3,7 milioni circa messi a disposizione col programma 2017/2019 per le 18 Reti interistituzionali antiviolenza già attive e oggetto di accordi di collaborazione tra Regione e Comuni capofila. Le nuove risorse derivano anche dall'attenzione che il Consiglio regionale ha voluto riservare al tema durante la discussione dell'assestamento di bilancio". I fondi verranno assegnati in proporzione ai fabbisogni delle aree di intervento: 40 per cento in base alla popolazione residente, 40 per cento sul numero dei centri con convenzioni attive e 20 per cento sul numero delle donne prese in carico, per rete dal primo luglio 2017 al 31 luglio 2018.