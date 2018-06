Vino: Enjoy Collio Experience, successo per la seconda edizione

Gorizia, 11 giu. (Labitalia) - Degustazioni, visite e itinerari, ma anche pic-nic, passeggiate, sport, musica e tradizioni. All'insegna delle numerose esperienze organizzate dal Consorzio di Tutela Vini Collio e dai produttori direttamente nelle proprie aziende, si è conclusa l'edizione 2018 di 'Enjoy Collio Experience' confermandosi l'appuntamento di riferimento per scoprire tutte le ricchezze del territorio. L'evento ha registrato numeri e presenze che dimostrano non solo la crescita della manifestazione, ma anche il significativo interesse mostrato dal pubblico per le iniziative proposte dal Consorzio e dai produttori partecipanti. ?Non posso dirmi che pienamente soddisfatto - ha dichiarato Robert Princic, presidente del Consorzio di Tutela Vini Collio - dell'edizione appena conclusa di 'Enjoy Collio Experience'. La nostra è una terra ricchissima sotto un profilo vinicolo, ma anche gastronomico, paesaggistico e culturale. Il nostro obiettivo era fare del nostro evento un catalizzatore dell''Esperienza Collio', stimolando le attività a diretto contatto con il territorio e invitando visitatori e appassionati a vivere il Collio con tutti i sensi. Sono orgoglioso dei numeri di questa edizione che confermano il nostro proposito e l'auspicio per il futuro è continuare su questa strada rendendo sempre di più il nostro evento una vetrina per le eccellenze del territorio?. Dopo aver ospitato la consegna del Premio Collio, il Castello di Gorizia ha fatto da sfondo all'evento dove, tra show cooking e degustazioni di prodotti tipici, i visitatori hanno potuto assaggiare i vini delle aziende del Collio e che ha visto duplicati gli ingressi rispetto ai numeri dello scorso anno, portando il totale delle persone coinvolte nelle varie iniziative di 'Enjoy Collio Experience' a circa 2.500. Il nuovo portale www.collio.it, fulcro della strategia integrata di comunicazione 'Enjoy Collio Experience', ha ottenuto durante l'evento una media di 1.500 visite al giorno che, associate alle campagne Google Adwords, Facebook Ads, hanno ottenuto oltre 26.036 click in Italia e 8.153 tra Slovenia e Croazia, dimostrandosi un efficace strumento di promozione nell'azione di commercializzazione dei prodotti, anche enoturistici, del territorio. Tante le associazioni che si sono affiancate a completare il quadro di una sinergia territoriale che il Consorzio Collio ha voluto costruire: l'Associazione Gorizia a Tavola, che ha preparato i migliori prodotti locali marchio Aqua unendo eccellenza nella preparazione all'eccellenza culinaria ed enologica, l'Associazione èStoria, Bottega Errante, Controtempo, Young Chefs e Vinoteka per un coinvolgimento corale e costruttivo. Gli sponsor privati di Goriziana caffè, Bragard, Dolomia, Heko Smart Kitchen si sono poi affiancati al contributo delle istituzioni come Ersa, i prodotti a marchio Aqua, Promoturismo Fvg e Atp. Il Consorzio Collio dà ora appuntamento con la manifestazione 'Collio in Campo' che si terrà a inizio luglio e che riguarderà il tema della sostenibilità, evidenziando ancora una volta l'impegno per la tutela del paesaggio e per una viticoltura attenta all'ambiente.