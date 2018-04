Vinitaly: export vini lombardi +4,2% nel 2017

Milano, 16 apr. (AdnKronos) - Continua la crescita delle esportazioni di vino prodotto in Lombardia. Nel 2017 l'export dei vini lombardi è aumentato del 4,2% a 270,3 milioni di euro. L'incremento maggior è stato quello segnato sul mercato russo, dove il valore dell'export dei vini lombardi è aumentato del 260% nell'ultimo anno, arrivando a quota 15,5 milioni di euro. Buone performance anche per il Brasile (+126,7%) e Norvegia (+81,4%). Le esportazioni verso la Cina sono aumentate del 41% a 13 milioni. I dati Istat elaborati dall'Ufficio Studi di Unioncamere Lombardia indicano che i primi mercati in termini di valore restano quelli di Germania (39,2 milioni), Stati Uniti (34,9 milioni) e Regno Unito (30,8 milioni). ?Negli anni la produzione delle imprese lombarde ha saputo conquistarsi spazi importanti sui mercati internazionali?, ha commentato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, ?che ora stiamo contribuendo a far crescere grazie alla azione complessiva di supporto istituzionale".