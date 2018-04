Vinitaly: assessore Caner, un Veneto da assaggiare e da gustare

Verona, 18 apr. (AdnKronos) - La Regione Veneto ha dedicato la giornata conclusiva di Vinitaly 2018 alle strade del vino e dei prodotti tipici e all'illustrazione di un'interessante analisi ed elaborazione di dati statistici relativi alle eccellenze vitivinicole e alimentari del Veneto: produzioni, export, turismo enogastronomico. In occasione dell'iniziativa promozionale denominata ?Gusta il Veneto? lungo le strade del vino, dell'olio e dei prodotti tipici?, nel corso della quale si sono svolte varie degustazioni curate da undici associazioni delle Strade venete, l'assessore regionale al turismo, alla promozione e al commercio estero, Federico Caner, ha presentato ?Eccellenze enogastronomiche: Veneto da assaggiare e da gustare?, uno speciale della pubblicazione Statistiche Flash, realizzato dall'Ufficio di Statistica della Regione. ?Turismo e vino nel Veneto significano qualità, offerta vincente e successo internazionale ? ha detto Caner ?. Se già considerandoli singolarmente i due settori dell'ospitalità e della produzione enologica stanno vivendo una delle loro fasi storiche più felici, mettendoli insieme otteniamo la rappresentazione di una regione che ha pochi eguali in termini di capacità attrattiva, di ricchezza di proposte, di competitività economica. Acquisita la consapevolezza che unendo tra loro le diverse risorse di cui disponiamo queste progrediscono e si completano, oggi lavoriamo per mettere a sistema questo insieme che ha un nome facilmente identificabile: the land of Venice?.