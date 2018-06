Vicenza: vescovo al nuovo sindaco, sapersi mettere al servizio di tutti

Vicenza, 12 giu. (AdnKronos) - Il vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol ha rivolto personalmente il proprio messaggio di congratulazioni al nuovo sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Il Vescovo ha augurato al neoeletto sindaco, alla costituenda giunta e a tutto il consiglio comunale di "sapersi mettere generosamente e lealmente al servizio della città e di tutti i cittadini di Vicenza". Riprendendo le parole rivolte negli scorsi giorni dal cardinale Bassetti al nuovo Governo a nome della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Pizziol augura "anche ai nuovi amministratori locali (di Vicenza e degli altri comuni del territorio diocesano in cui si sono svolte le elezioni amministrative domenica scorsa) di saper lavorare quotidianamente per aiutare tutti i cittadini a superare le paure che rischiano di paralizzare questo nostro tempo, in particolare sui temi della sicurezza, dell'accoglienza dei migranti, della formazione dei giovani, del lavoro, della casa e della fiducia nelle istituzioni". "La Diocesi di Vicenza ? assicura il Vescovo - attraverso le comunità cattoliche presenti sul territorio, rinnova la sua piena disponibilità alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali per una sempre più fattiva e convinta ricerca e realizzazione del bene comune". Il Vescovo mons. Pizziol incontrerà il nuovo sindaco Francesco Rucco ai primi di luglio, quando ritornerà dalla visita pastorale (prevista dal 18 al 29 giugno) alla missione vicentina in Mozambico.