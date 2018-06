Vicenza: De Poli (Udc), riconfermata la forza del centrodestra

Vicenza, 11 giu. (AdnKronos) - "Grande soddisfazione per l'elezione a Sindaco di Francesco Rucco, uomo di grande competenza capace di assicurare un cambiamento reale alla città di Vicenza. Sono stati riconfermati in Veneto, l'impegno, la concretezza e la forza di una coalizione di centrodestra che a Vicenza ha ottenuto il 50,63%". A dichiararlo il Senatore Questore Udc Antonio De Poli. "Al neo eletto auguriamo buon lavoro, consapevoli che il programma sarà tradotto in azioni concrete a sostegno dei cittadini e per lo sviluppo economico della città", sottolinea.