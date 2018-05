Viabilità: su A4 tra Veneto e Fvg code a tratti e rallentamenti in più punti dell’autostradale (2)

(AdnKronos) - E così è accaduto anche oggi, giornata in cui la circolazione è sempre stata congestionata inizialmente per gli elevati flussi di traffico e successivamente a causa di due incidenti che hanno richiesto, purtroppo, la chiusura di due tratti autostradali con conseguente congestione anche della viabilità esterna. Alle 15 è stata riaperta l'entrata a Villesse in direzione Venezia che era stata chiusa verso le 11,00 del mattino per ?filtrare? il traffico evitando di congestionarlo ulteriormente. Attualmente (ore 17,00) il traffico è ancora rallentato in A23 fra Udine Sud e Bivio A4/A23 in direzione bivio A4, mentre in A4 si registrano code a tratti fra Villesse e Portogruaro in direzione Venezia. Traffico rallentato, in entrata anche in barriera di Trieste Lisert, direzione Venezia.