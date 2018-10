Verona: Consiglio comunale, sì a sostegno iniziative prevenzione aborto (2)

(AdnKronos) - Per il Movimento 5 stelle ?si tratta di un testo offensivo che va a colpire sia l'operato del sistema sanitario italiano sia la scelta personale di ogni cittadino ? dichiara la consigliera Marta Vanzetto ?. Non è una mozione pro vita, ma il semplice riconoscimento di contributi a qualche fondazione vicina all'amministrazione? precisa Alessandro Gennari. ?Sul calo della natalità ci sono molti fattori da valutare, certo non riconducibili all'entrata in vigore della legge 194 ? sottolinea la consigliera Pd Elisa La Paglia ?. Con questa mozione si critica una legge giusta, che fortunatamente questa amministrazione non è in grado di eliminare?. ?Si critica una legge per riconoscere contributi ad associazioni amiche al proponente ? dichiara il consigliere Sinistra in Comune Michele Bertucco ?. Verona non è una città di morte, ma una realtà sociale che ha sempre dato tanto per la vita?.