Verona: assessore Bertacco, in estate Comune in campo per gli anziani

Verona, 15 lug. (AdnKronos) - "Tutti gli anni il Comune di Verona promuove una serie di servizi e prestazioni a supporto degli anziani soli, per aiutarli a prevenire ed affrontare eventuali situazioni di difficoltà che potrebbero sopraggiungere nel periodo estivo. L'iniziativa è attuata dall'Assessorato ai Servizi Sociali-Famiglia e supportata da un opuscolo informativo che viene distribuito sul territorio comunale. Nel periodo estivo gli Uffici dei Servizi Sociali comunali sono aperti ed erogano normalmente tutte le prestazioni rivolte ai cittadini anziani". Così l'assessore ai servizi sociali del Comune di Verona, Stefano Bertacco spiega la 'filosofia' delle misure messe in atto dal comune a favore degli anziani che passano l'estate da soli in città. "L'attenzione dell'Amministrazione verso le fasce più deboli è sempre alta. Le iniziative e i servizi presenti sul territorio sono davvero tanti, grazie anche alla collaborazione di enti e associazioni. Gli anziani devono sapere che possono contare su molteplici aiuti, attivi tutto l'anno e potenziati durante l'estate?, spiega l'assessore. "Siamo consapevoli che non riusciamo a raggiungerli tutti, ma grazie all'attenzione dei vicini di casa, la percentuale degli anziani che riusciamo ad assistere aumenta di anno in anno. Vogliamo che si passi dall'idea del 'disagio' a quella 'all'agio', ed è per questo che da quindici anni distribuiamo in più di 20 mila copie un opuscolo, soprattutto nelle farmacie cittadine con le formazioni utili, servizi e attività per far trascorrere un'estate serena e piacevole agli anziani che restano in città", spiega l'assessore.