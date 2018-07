Verona: assessore Bertacco, in estate Comune in campo per gli anziani (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tutte queste indicazioni si trovano sull'opuscolo ?Estate Anziani 2018?, l'ormai consolidato strumento informativo che il Comune ogni anno utilizza per sensibilizzare la popolazione sui rischi del caldo estivo e fornire informazioni utili per la gestione quotidiana della giornata e i casi di emergenza. Giunto alla 15^ edizione, l'opuscolo illustra tutti i servizi presenti sul territorio per accrescere la qualità della vita degli anziani in città, in particolare durante i mesi estivi. In particolare: i numeri telefonici da chiamare per le emergenze sanitarie, le farmacie di turno, servizi utili come ?Farmaco pronto', pasto a mezzogiorno e ascolto telefonico e i distretti sanitari. Ma anche le sedi dei Centro sociali territoriali del Comune, lo sportello per le informazioni con numero verde 800085570, i centri di incontro e di aggregazione dove trascorrere del tempo libero, le aree verdi attrezzate, il numero verde 800462340 per il servizio regionale ?Famiglia Sicura'. Inoltre, il libretto fornisce anche semplici ma preziosi consigli e suggerimenti per affrontare il caldo estivo, per una corretta alimentazione, per prevenire le cadute e per la sicurezza in generale. L'opuscolo, che viene ampiamente diffuso sul territorio, è disponibile negli uffici dei Servizi sociali, nei Centri d'incontro ?Anziani protagonisti nel quartiere?, nelle Circoscrizioni, nelle sedi anagrafiche, all'URP (anche delle Circoscrizioni), nelle farmacie.