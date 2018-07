Venezia: Regione Veneto sblocca fondi legge speciale, 22 mln per salvaguardia (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra le operazioni di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, un finanziamento di circa 835.000 euro riguarda la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'impianto per lo stoccaggio e trattamento di rifiuti ex ?Nuova Esa?, in Comune di Marcon (Venezia). Sempre nell'ambito della bonifica di siti inquinati, circa 1 milione di euro viene messo a disposizione del Comune di Venezia per consentire l'esecuzione di una serie di interventi urgenti. Tra cui il completamento della progettazione definitiva di bonifica nella zona del Villaggio San Marco, il completamento della messa in sicurezza di emergenza dell'area giochi di San Giuliano, la caratterizzazione integrativa, l'analisi di rischio e la progettazione della bonifica della scuola elementare Fratelli Bandiera di Malcontenta, il piano di monitoraggio ambientale nell'ex discarica di San Giuliano (lotto B1), la messa in sicurezza di emergenza, la bonifica dei suoli e delle acque di falda nelle Cave Casarin (Lotti 3 e 4), il completamento della caratterizzazione dell'area ex Paolini e Villani di Marghera, nonché il piano di monitoraggio delle aree verdi pubbliche a Murano. Nel settore del risanamento igienico-sanitario, vengono finanziati alcuni interventi a favore dei gestori del servizio idrico integrato, al fine di contribuire in maniera significativa al disinquinamento delle acque del Bacinio Scolante in Laguna di Venezia: circa 2,7 milioni sono destinati a VERITAS SpA per le nuove condotte fognarie delle frazioni di Cà Bianca e di Valli di Chioggia e per il collegamento al Depuratore di Val da Rio, garantendo così il miglioramento delle condizioni dell'ecosistema lagunare. Attraverso i Consorzi di Bonifica, saranno realizzati alcune opere di riqualificazione ambientale e di riqualificazione del reticolo idrografico minore: circa 2,2 milioni sono destinati al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per interventi lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell'area denominata ?Oasi? in Comune di Noale, circa 2 milioni al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per la riqualificazione e il riassetto della rete di bonifica principale della penisola del Cavallino e per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba, anche al fine di favorire l'integrazione delle funzioni irrigue e di sicurezza idraulica del territorio. A valere sul fondo nazionale bonifiche, sono state destinate risorse per circa 1 milione a favore del Comune di Rovigo per la bonifica del sito di interesse regionale in località Mardimago.