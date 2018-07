Venezia: da Polizia di Stato controlli interdisciplinari zona Via Piave (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Pertanto, già dall'11 luglio sono stati condotti articolati servizi interdisciplinari coordinati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura e che hanno visto coinvolti, ognuno nel proprio ambito di competenza e con le proprie specifiche professionalità, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, l'USLL3 - Dipartimento di Prevenzione (servizi SPISAL, SIAN e SISP) e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Allo stato sono stati effettuati controlli su 21 attività, di cui 11 esercizi pubblici (bar, ristoranti e alberghi) e 10 esercizi commerciali (minimarket, parrucchieri, centri estetici/massaggi). Si tratta di controlli di natura amministrativa che hanno dato questi risultati a 20 verbali di accertamento di violazioni (sia di natura amministrativa che penale) e 17 diffide, 3 situazioni in corso di accertamento, 2 sequestri di merce e una sospensione di attività. In particolare, sono state accertate: irregolarità in materia di pubblicità e affissioni, occupazione suolo pubblico in assenza di concessione, mancata esposizione SCIA, mancata o non corretta esposizione listino prezzi, non corretta esposizione orari, mancata esposizione cartello divieto di fumo, violazioni della sicurezza negli ambienti di lavoro e in valutazione documentale eventuale irregolarità, circa il mancato rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi a seguito ampliamento locali; mancanza del manuale di autocontrollo HACCP e relative procedure previste nel processo produttivo degli alimenti (importo euro 2.000); mancanza di rintracciabilità dei prodotti alimentari (importo totale euro 3.000), carenze igienico sanitarie dei locali e delle attrezzature (importo totale euro 2.000).