Venezia: Camera Commercio, export, turismo e imprese straniere trainano ripresa (4)

(AdnKronos) - Tre degli otto bandi previsti per quest'anno scadono il 31 luglio, data entro cui associazioni e soggetti privati potranno presentare proposte progettuali per la realizzazione di servizi e attività in convenzione con l'ente camerale a scelta tra: riqualificazione urbana e rigenerazione dei distretti urbani; azioni di incoming per l'internazionalizzazione delle produzioni manifatturiere; istituzione di sportelli decentrati PID (Punto impresa digitale). Entro l'autunno le imprese potranno inoltre partecipare ai bandi per la richiesta di voucher a favore di percorsi di alternanza scuola lavoro e per l'introduzione delle nuove tecnologie digitali all'interno dell'azienda.