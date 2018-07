Venezia: Camera Commercio, export, turismo e imprese straniere trainano ripresa (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - È confortante notare come tra le imprese stia crescendo l'attenzione per l'ambiente e modelli di produzione sostenibili, così come l'interesse per la digitalizzazione - spiega Andrea Favaretto, Centro Studi Sintesi - Quello di cui le aziende sentono necessità sono senz'altro agevolazioni e sostegno agli investimenti, tutte denunciano l'impellente necessità di formazione e informazione su temi che sentono di estrema rilevanza, ma in molti casi ancora molto lontano. In termini di digitalizzazione e di accesso alle nuove tecnologie è stato più volte denunciato il perdurare del dislivello tra istruzione ricevuta da chi entra nel mercato del lavoro e richiesta di competenze da parte delle imprese. C'è la consapevolezza di un gap da colmare e la richiesta è pressante. Un gap sul quale la Camera di Commercio ha stanziato per l'anno 2018 circa 2 milioni di risorse a favore di progetti trasversali sui temi della trasformazione digitale, l'alternanza scuola lavoro, l'internazionalizzazione e la riqualificazione dei distretti urbani. Insieme al sostegno economico l'ente assisterà gli imprenditori attraverso i Punti d'Impresa Digitale (PID) dedicati alla diffusione della cultura e anche della pratica del digitale delle micro e piccole medie imprese, in sinergia con le associazioni di categoria.