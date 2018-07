Venezia: Camera Commercio, export, turismo e imprese straniere trainano ripresa (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - I numeri di Venezia evidenziano di fatti una generale ripresa dell'economia nell'area metropolitana con 89.956 imprese attive (+0,5%), mentre nel territorio di Rovigo permane uno stato di sofferenza con 29.732 aziende in calo dello 0,9%. Diminuiscono in entrambi i territori le imprese giovanili -4,4%, mentre si registra una crescita delle imprese straniere +4,2%. Notizie confortanti arrivano dal commercio con l'estero, grazie a una ripresa delle importazioni (+13%) e un'accelerazione delle esportazioni (+3,6%) su tutta l'area delta lagunare, insieme a un +7,9% di arrivi turistici e un +7,3% di presenze. Anche i dati relativi al mercato del lavoro sono di segno positivo, con la diminuzione dei tassi di disoccupazione e un saldo positivo tra assunzioni e cessazioni. Un territorio che nonostante le difficoltà sta ripartendo e sta cercando di adeguarsi ai cambiamenti del mercato, ai nuovi scenari economici, sociali, culturali e tecnologici come dimostra lo studio sui Nuovi modelli di vita e di consumo che la Camera di Commercio ha elaborato con il supporto del Centro Studi Sintesi di Mestre e il coinvolgimento di alcune associazioni di categoria. Le osservazioni sui cambiamenti degli stili di vita e dei consumi tra la popolazione e le imprese del Delta Lagunare condotte, tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018, mettono in luce due driver fondamentali per la crescita dell'intero sistema ovvero la digitalizzazione e l'attenzione all'ambiente. Driver che le imprese hanno intercettato e recepito e sui quali necessitano di un percorso di accompagnamento e adeguamento che le aiuti a non perdere competitività.