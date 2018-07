Veneto: da Regione inOltre numero verde per imprenditori in difficoltà

Padova, 23 lug. (AdnKronos) - Sarà attivo anche durante l'intera l'estate ?inOltre?, il servizio regionale gratuito voluto dalla Regione del Veneto per supportare gli imprenditori in difficoltà, ma aperto anche a tutti i cittadini che stiano vivendo situazioni problematiche e profondi cambiamenti. Operativo su tutto il territorio regionale, inOltre è un servizio di gestione delle emergenze e di promozione della salute realizzato da Ulss7-Pedemontana in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia applicata dell'Università di Padova. Canale principale di contatto per chi cerchi un confronto, una consulenza e un sostegno psicologico, il numero verde 800334343 è funzionante 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dal 2012 al 31 giugno 2018, sono 4.679 complessivamente le chiamate giunte al numero verde; 676 le persone seguite sul territorio con percorsi di supporto dedicati: 208 della provincia di Vicenza, 160 di Padova, 143 di Treviso, 82 di Venezia, 47 di Verona, 26 di Rovigo, 8 di Belluno.