Veneto: Coldiretti, regione leader ad alta specializzazione ortofrutticola

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - Quasi 12mila le aziende ortofrutticole venete di cui l'83% ad alta specializzazione. Mele, fragole, pere, kiwi, meloni, pesche, ciliegie, piccoli frutti, noci e nocciole con castagne, cocomeri, susine, albicocche alla lista delle produzioni si aggiungono ancora gli ortaggi con le insalate, patate, funghi, radicchi, aglio e cipolle, pomodori, zucchine ed infine gli asparagi con altre verdure sono coltivati su 46 mila ettari di superficie e realizzano un fatturato di 855milioni di euro facendo del Veneto la 4^ regione d'Italia leader in questo settore. A distanza di un anno Coldiretti Veneto e' tornata al MacFrut di Rimini per riprendere in mano un comparto strategico per il sistema agroalimentare: ?In questo periodo abbiamo lavorato per l'aggregazione ? spiega il presidente regionale Martino Cerantola - creando un tavolo di regia in Regione che ha avviato con decisione un'analisi del comparto a cominciare dai dati che non sempre danno un quadro generale?. Una sfida che Coldiretti ha intrapreso siglando un accordo con AOP Veneto Ortofrutta per puntare sulla ricerca e la presentazione di un dossier che contenga analisi di mercato, la consistenza dell'export e le misure di intervento reali per agevolare il ruolo della produzione. In questo senso risulta fondamentale la presenza dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario (AVISP) che sarà di supporto con personale e risorse per fondere tutta la documentazione in un unico elaborato.