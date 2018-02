Veneto: Berti (M5s), serve commissione d’inchiesta regionale per le ecomafie

Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - Il Movimento 5 Stelle del Veneto ha chiesto oggi l'istituzione di una commissione consiliare regionale per le ecomafie. Lo annuncia il capogruppo M5S in consiglio regionale a Venezia, Jacopo Berti: ?Serve una commissione di inchiesta per fare luce sulle ecomafie ? spiega questi ? quello che abbiamo visto nella quarta puntata dell'inchiesta di Fanpage lo dimostra e non abbiamo più tempo da perdere?. ?Il Veneto è nell'occhio del ciclone ? continua Berti ? ed è indispensabile fare luce immediatamente su una situazione gravissima. Serve chiarezza, serve trasparenza su di un tema che rischia di sporcare l'immagine della nostra regione. Qui le ecomafie ci sono, e sono anche molto attive. Ma ora vogliamo sapere tutto e questo calderone di rifiuti, camorristi, inquinamento e sospetti va scoperchiato una volta per tutte?. Il Movimento 5 Stelle ricorda quindi che ?da anni teniamo gli occhi puntati su Porto Marghera, sulle discariche abusive in Veneto, gli incendi dolosi delle ecomafie e i disastri ambientali?. A gennaio il consiglio veneto ha approvato la legge antimafia M5S, che obbliga la Regione a costituirsi parte civile nei processi di mafia celebrati per reati avvenuti in Veneto: ?Su Marghera e sul Veneto abbiamo lavorato tanto in questi anni ? ricordano i pentastellati ? abbiamo chiesto conto alla giunta veneta sugli episodi sospetti, sugli incendi, sugli sversamenti di materiali tossici e sui fumi che appestano quel lembo della bellissima laguna veneziana?.