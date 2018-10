Veneto: assessore Bottacin, eccellente qualità delle acque, balneazione al top

Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - "Analizzando i dati, su 173 punti di campionamento ben 171 sono risultati eccellenti e due comunque buoni. Le acque di balneazione del Veneto confermano la loro eccellenza?. A dirlo è l'assessore regionale all'Ambiente Gianpaolo Bottacin con riferimento all'ultima classificazione a conclusione della stagione balneare 2018, i cui valori faranno da campione per l'inizio della stagione del prossimo anno. Non solo nessuna delle acque in esame risulta classificata di qualità ?scarsa? né di qualità ?sufficiente?, ma si evidenzia addirittura un miglioramento di alcune già in precedenza buone e ora divenute eccellenti. ?Ciò emerge - fa notare Bottacin commentando i dati - dal raffronto con le ultime due classificazioni 2018 e 2017, valide per l'inizio delle stagioni balneari successive. Infatti, mentre nella classificazione di quest'anno, effettuata in base ai dati Arpav 2015-2018, abbiamo la presenza di 171 punti di qualità ?eccellente? e 2 punti di qualità ?buona? su un totale di 173 punti classificati, la classificazione dello scorso anno, sui dati 2014-2017, evidenziava la presenza di 163 punti di qualità ?eccellente? e sei punti di qualità ?buona? su un totale di 169 punti classificati".