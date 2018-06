Veneto: accordo tra Regione e allevatori sui danni arrecati dai lupi (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre, il protocollo dà mandato alla Regione a proseguire l'azione intrapresa a livello nazionale per poter intervenire con forme di controllo numerico della specie, in presenza di aree fortemente antropizzate e ad alta densità di pascoli e allevamenti, ?qualora non siano state garantire adeguate misure alternative?, e ad impegnarsi con il nuovo governo per far approvare e rendere operativo il piano di gestione del lupo, che preveda anche la possibilità di contenere la ?popolazione alpina' del grande carnivoro. ?L'importanza del protocollo ? commenta l'assessore ? sta nel valorizzare tutti gli strumenti e le strategie di prevenzione e nel responsabilizzare gli allevatori e le categorie economiche ad avvalersi di tutte le misure messe in campo dalla Regione per contenere al massimo i danni causati dal ritorno del lupo nell'area alpina, dopo secoli di assenza?. ?La Regione Veneto, per parte sua ? conclude l'assessore ? conferma il proprio orientamento politico volto a chiedere, in sede nazionale e d europea, una revisione della bozza di Piano di gestione e della direttiva habitat, in modo da poter avere più strumenti per contemperare le esigenze di tutela di una specie protetta, importante per l'ecosistema, con quelle degli allevatori che continuano a presidiare i pascoli e la montagna con la loro attività in quota?.