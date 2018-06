Varese: lite tra amici finisce in rapina, due arresti (2)

(AdnKronos) - La coppia lo aveva subito apostrofato, intimandogli l'immediato pagamento di un debito risalente a circa tre anni prima, ma che secondo la vittima era del tutto inesistente. Dalle parole si è presto passati ai fatti e il compagno della donna ha cominciato a colpirlo con pugni al volto e all'addome. Nel frattempo, approfittando della bagarre, la donna si era impossessata del suo portafogli contenente 35 euro. Somma che effettivamente i poliziotti hanno ritrovato ancora in mano alla donna. I due coniugi, di 31 e 34 anni, in possesso di permesso di soggiorno e domiciliati in provincia di Novara, sono stati arrestati per rapina. L'uomo è stato condotto in carcere e la donna agli arresti domiciliari.