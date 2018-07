Varese: Figisc Confcommercio vicina a benzinaio rapinato

Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Da Figisc, il sindacato dei gestori impianti stradali carburanti di Confcommercio, piena solidarietà a Marco Lepri, il benzinaio di Busto Arsizio rapinato e ferito ieri sera con più colpi d'arma da fuoco. Lepri, dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico, è ricoverato in rianimazione all'Ospedale di Legnano. ?Siamo vicini a lui e ai suoi cari. E' un episodio grave: l'agguato è avvenuto sotto casa con un esito particolarmente violento? afferma Luca Squeri, presidente Figisc Confcommercio Lombardia. ?Purtroppo ? prosegue Squeri - ancora una volta emerge in tutta la sua drammatica evidenza come i gestori di impianti stradali siano una categoria fortemente a rischio criminalità. Apprendiamo con soddisfazione che uno dei presunti responsabili della rapina è stato individuato e fermato dalle Forze dell'Ordine. Si assicurino presto alla giustizia tutti i rapinatori?. ?Ho sentito - conclude - il presidente dell'Ascom Confcommercio di Busto Arsizio Rudy Collini e siamo d'accordo che faremo tutto il possibile per aiutare l'associato Marco Lepri ad affrontare questo momento così drammatico?.