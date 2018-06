Varese: evasione fiscale da 40 mln, 10 denunciati

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - La Guardia di finanza ha denunciato dieci persone e ha sequestrato beni per 27 milioni di euro al termine di un'operazione che ha permesso di scoprire un'evasione fiscale per 40 milioni di euro. I militari hanno eseguito nove verifiche fiscali nei confronti di società attive nei settori dei trasporti, logistica e facchinaggio, tutte riconducibili a soggetti legati da parentela. L'operazione ha portato al recupero di una base imponibile ai fini delle imposte dirette sottratta a tassazione di oltre 40 milioni di euro e 27 milioni di imposte evase, tra Ires, Iva e Irap e indebite compensazioni. Le dieci persone si sono rese responsabili di una serie di reati tributari presentando dichiarazioni fiscali fraudolente, mediante l'annotazione e l'utilizzo di false fatturazioni e la compensazione di debiti tributari per mezzo di crediti non spettanti.