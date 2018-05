Varese: arrestato spacciatore a Busto Arsizio (2)

(AdnKronos) - I poliziotti lo hanno bloccato nonostante la sua violenta resistenza: due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici per le numerose contusioni. Gli uomini in divisa sono comunque riusciti ad ammanettare il marocchino e a perquisirlo trovandogli addosso tre sacchetti con eroina e cocaina, per un totale di oltre 40 grammi, la somma di 180 euro e due cellulari sui quali continuavano ad arrivare le chiamate dei clienti. L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.