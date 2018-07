Vaccini: Zaia, bene ministro Grillo, modello veneto è a sua disposizione (2)

(AdnKronos) - ?Se il dialogo e non l'obbligo è la strada seguita in 15 Paesi dell'Europa a 28 ? conclude Zaia ? significa che questa è la strada giusta, anche considerando che gli altri 13 non hanno l'obbligo su 10 vaccini, ma solo su pochissimi?. Nel 2017 l'adesione ai vaccini in Veneto nella fascia d'età tra 2 e 16 anni è continuata a crescere, sia prima che dopo l'obbligo disposto dalla legge 119/2017. Le coperture raggiunte garantiscono una soglia di sicurezza rispetto alla possibile insorgenza di focolai epidemici. In generale, a prescindere dall'entrata in vigore dell'obbligo circa a metà anno, i bambini e ragazzi tra 2 e 16 anni (circa 680.000 soggetti) hanno raggiunto il 95,5% di copertura per 3 dosi di poliomielite (rappresentativi anche per i vaccini per polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B, emofilo) e il 94,7% di copertura per una dose di morbillo (rappresentativa anche per la parotite e la rosolia). La crescita vaccinale è significativa: dopo la crisi, peraltro nazionale, di adesione del 2013 (87,1% per il morbillo e 91,3% della polio), e alla luce dei rilevamenti del 2015, che segnalavano 91,5% per il morbillo e 92,6% per la polio.