Vaccini: Codacons, revisione legge sia primo obiettivo ministro Grillo

Milano, 1 giu. (AdnKronos Salute) - "A livello nazionale riteniamo che il primo obiettivo del ministro Grillo debba essere una revisione della legge Lorenzin sui vaccini, al fine di renderla più equa e vicina alle esigenze delle famiglie". Questa la richiesta di Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, che in una nota rivolge gli auguri di buon lavoro a Giulia Grillo, nuova responsabile della sanità italiana, "per l'importante incarico che le è stato assegnato". L'appello del comitato consumatori è a "operare fin da subito per migliorare la sanità pubblica in Italia e nelle Regioni del Sud, dove il servizio sanitario versa in condizioni disastrose", dice Tanasi. "Il Codacons - conclude - si mette fin da ora a disposizione del ministero per ogni forma di collaborazione tesa a migliorare il settore sanitario in Italia, offrendo il contributo dei propri esperti e legali in materia".