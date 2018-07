Università: Verona presenta offerta formativa 2018/2019 (4)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Confermati gli accessi programmati locali per i corsi di laurea in: ?Scienze del servizio sociale? (5 settembre), ?Scienze dell'educazione? (30 agosto), ?Scienze psicologiche per la formazione? (ex ?Scienze della formazione nelle organizzazioni?, il test si terrà il 30 agosto), ?Scienze della comunicazione? (5 settembre), ?Scienze del servizio sociale? (5 settembre), ?Scienze delle attività motorie e sportive? (7 settembre) ed, infine, ?Scienze e tecnologie viticole ed enologiche? (7 settembre). Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale dell'area di lingue, da quest'anno, il test è previsto oltre che per ?Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale? e ?Lingue e Letterature straniere?, anche per ?Lingue e culture per l'editoria? e la prova si terrà il 6 settembre. Inoltre, dal 5 al 17 settembre, è previsto il test informatizzato B1 di Lingua Inglese. Ad accesso programmato anche alcuni corsi di laurea magistrale, i cui test di accesso saranno il 13 settembre per ?Banca e Finanza?, il 19 settembre per ?Scienze motorie preventive e adattate? e il 20 settembre per ?Scienze dello sport e della prestazione fisica?. Attivati per l'anno accademico 2018/2019 nuovi accessi programmati per la laurea magistrale a ciclo unico in ?Giurisprudenza? e la laurea triennale in ?Scienze dei servizi giuridici? (prima selezione il 16 luglio, seconda selezione il 22 agosto, terza selezione eventuale il 24 settembre) e per il corso di laurea magistrale in ?Scienze Pedagogiche? (test il 10 settembre).