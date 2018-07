Università: Verona presenta offerta formativa 2018/2019 (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Riconfermato il cinese come lingua di studio per gli iscritti a ?Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale? previsto dal 2018/2019 anche a livello di laurea magistrale. A Verona gli studenti possono frequentare corsi specifici per apprendere e perfezionare lingue tradizionali come inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo e più specifiche come il catalano e il portoghese-brasiliano. A questi si aggiungono altre opportunità di internazionalizzazione come i programmi Erasmus e Worldwide Study per un totale di 350 accordi stipulati con università internazionali. Tra le principali novità del nuovo anno accademico c'è anche l'istituzione della Scuola di Economia che va ad affiancare quella di Scienze e Ingegneria nata nel 2017 e quella di Medicina attiva dal 2012. La Scuola, cui afferiscono i corsi di studio dei dipartimenti di Economia aziendale e Scienze economiche, garantisce alta qualità della didattica accompagnata da un'ampia fruibilità delle strutture. Corsi ad accesso programmato e date dei test di ammissione. Per i corsi di area medica è previsto il numero chiuso a livello ministeriale; i test si terranno il 4 settembre per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di ?Medicina e Chirurgia? e ?Odontoiatria e Protesi Dentaria?, il 12 settembre per la triennale di ?Professioni sanitarie?. Il 26 ottobre si terrà, invece, il test d'ammissione ai corsi di laurea magistrale in ?Scienze Infermieristiche ed Ostetriche? e ?Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie?. Mentre per il 14 settembre è prevista la prova di ammissione al corso di laurea in ?Scienze della Formazione Primaria?.