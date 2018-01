Università: rettore Uninsubria, via tasse? non scaricare su bilanci Atenei

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - L'abolizione delle tasse universitarie non va scaricata sui bilanci degli Atenei, ma se ne deve fare carico, nel caso, la fiscalità generale. Il rettore dell'Università dell'Insubria, Alberto Coen Porisini, interpellato dall'AdnKronos in relazione alla proposta di Pietro Grasso lanciata nel corso della assemblea di Liberi e Uguali, evidenzia che "è corretto che vengano tutelate le fasce più deboli, cosa che per altro già garantisce il sistema della contribuzione studentesca che nelle università pubbliche è legata alle Isee. Detto questo, la vera preoccupazione, quando sento proposte di questo tipo, è che possa accadere quello che è già avvenuto in passato: che tutto venga scaricato sui bilanci dell'Università". Invece, chiosa, "se ne deve fare carico la fiscalità generale". Il rettore fa notare come "la contribuzione studentesca in Italia" non sia in grado di coprire "le spese che vengono sostenute per offrire il diritto allo studio". Fatto che, di per sé, "è assolutamente corretto: il sistema pubblico prevede che ci sia un finanziamento pubblico, il fondo di finanziamento ordinario". Ecco allora che "una riduzione della parte di contribuzione deve essere compensato da un aumento del fondo di finanziamento ordinario. In passato questo non è avvenuto. Si sono scaricate sui bilanci degli atenei le politiche sociali". E se "io sono assolutamente favorevole alle politiche sociali" assicura Coen, è pur vero che "penso che se ne debba fare carico la fiscalità generale e non i bilanci degli Atenei".