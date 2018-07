Università: partono le selezioni per il management di Human Technopole (2)

(AdnKronos) - "Come era stato annunciato in occasione dell'insediamento del comitato di sorveglianza e della nomina del direttore -spiega il presidente della Fondazione Human Technopole,?Marco Simoni- lo sviluppo del progetto sta procedendo in modo costante e deciso. L'individuazione del responsabile delle operazioni e dei membri del comitato di gestione ci permetterà di entrare sempre più nell'operatività, già segnata dall'arrivo dei primi ricercatori lo scorso gennaio, e di procedere a cascata con importanti selezioni del management scientifico dello Human Technopole, a iniziare da quelle per i direttori dei centri di ricerca previsti dal progetto". Il termine entro il quale presentare domanda di partecipazione a queste selezioni è il 16 settembre 2018.