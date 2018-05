Università: cordata Politecnico Milano avanza nel Competence Center

Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Il Politecnico di Milano ha risposto lo scorso aprile al bando del Ministero dello Sviluppo Economico e la proposta è stata selezionata con il massimo punteggio per la successiva fase di negoziazione. La Commissione di esperti, nominati dal Mise e dal Miur, ha valutato sia le capacità tecnico-organizzative dei componenti del partenariato che la qualità e la solidità economico-finanziaria complessiva della proposta. 'Made in Italy 4.0', questo il nome del Competence Center, punta a costituire un centro di competenza industriale di rilevanza nazionale sui temi della manifattura digitale in grado di fornire alle imprese, specialmente pmi, gli strumenti necessari (orientamento, formazione, trasferimento tecnologico, co-progettazione) per affrontare la digitalizzazione dei processi produttivi in ottica Industria 4.0. 'Made in Italy 4.0' vede coinvolte trentanove imprese (provider tecnologici, integratori di sistema, consulenti, esperti della formazione, industrie manifatturiere) che hanno affiancato INAIL e i quattro atenei (oltre a Politecnico di Milano, Università di Bergamo, Università di Brescia e Università di Pavia). Il progetto prevede un contributo dei partner, in termini di investimenti in infrastrutture, conferimenti di attrezzature e messa a disposizione di personale qualificato, quantificabile in oltre 20 milioni di euro nel primo triennio.