Università: cordata Politecnico Milano avanza nel Competence Center (2)

(AdnKronos) - Il luogo prescelto, il quartiere Bovisa, è già caratterizzato dalla presenza della Joint Platform appena inaugurata con la Tsinghua University di Pechino e di PoliHub l'acceleratore del Politecnico di Milano che ospita, al suo interno, 113 realtà imprenditoriali (idee in accelerazione, startup e aziende). "Entra finalmente nel vivo la costituzione del Competence Center, ulteriore leva attrattiva all'interno del distretto di innovazione di Bovisa, sul quale punta il Politecnico di Milano"commenta Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. "Non un laboratorio di ricerca universitaria, ma un polo di innovazione in cui le imprese condividono esperienze e tecnologie su Industria 4.0 per il manifatturiero avanzato. Un'iniziativa centrale per la ripresa di un settore chiave della nostra economia". Allo stesso tempo, "una spinta all'innovazione che pensiamo possa trarre vantaggio dall'interazione delle imprese con i nostri laboratori e con le nostre startup. Un progetto che si candida ad essere, ancora di più, punto di aggregazione per le realtà che, insieme a noi, intendono diventare motore del cambiamento", conclude.