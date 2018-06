Unicredit: si insedia nuovo advisory board Italy

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - Si è insediato il nuovo advisory board Italy di Unicredit. L'organismo consultivo della banca, si spiega dall'istituto, fornirà al direttore generale ed al top management, un supporto consulenziale nell'indirizzo dell'attività in Italia sulle specificità territoriali e settoriali del Paese e sulle tematiche sociali. L'advisory board Italy contribuirà anche alla definizione degli indirizzi strategici del business italiano. L'organo è composto da 15 membri esterni, "caratterizzati da una forte rappresentatività territoriale e competenza e leadership nel contesto economico italiano": Daniela Baglieri, presidente e membro del consiglio direttivo di Sac (Società Aeroporto Catania), Giuseppe Bonomi, ceo di Arexpo, Mario Calderini, professore alla School of Management del Politecnico di Milano, Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica economica all'Università degli studi di Tor Vergata e Portavoce Asvis, Alessandro Laterza, ad di Giuseppe Laterza & Figli, Giampaolo Letta, vice presidente e amministratore delegato di Medusa Film, Antonella Mansi, imprenditrice e vice presidente per l'Organizzazione del Consiglio di Presidenza di Confindustria, e l'imprenditore Cristiano Seganfreddo. Ne sono membri anche i sette presidenti di ciascun consiglio territoriale di Unicredit. L'advisory board Italy di Unicredit è presieduto dal direttore generale della banca, Gianni Franco Papa, e ne fanno parte anche alcuni membri interni della banca: Giovanni Ronca e Andrea Casini, Co-Heads Italy, in qualità di vice presidenti, e Maurizio Beretta, responsabile Institutional Affairs & Sustainability.