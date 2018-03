Un’Agenda Urbana per città sostenibili

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Coordinare le politiche urbane per 'rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili', come previsto dall'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile, e individuare obiettivi quantitativi su cui orientare l'azione delle autorità pubbliche (governo, Regioni, Comuni) e valutarne le performance. Con queste finalità nasce l'Agenda Urbana per lo Sviluppo Sostenibile pubblicata oggi dall'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e dal Centro nazionale di studi per le politiche urbane (l'Agenda urbana) e scaricabile dal sito www.asvis.it. L'Agenda Urbana, elaborata con il contributo di decine di esperti, mostra come i sindaci possano trarre ispirazione dall'Agenda 2030 per affrontare in modo coordinato problemi cruciali delle nostre città: dalla lotta alla povertà all'efficienza energetica, dalla mobilità sostenibile all'inclusione sociale. L'Agenda Urbana per lo Sviluppo Sostenibile si articola in tre capitoli. Il primo mostra la necessità che il governo definisca, in collaborazione con gli enti locali, un'Agenda urbana nazionale basata sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e su target quantitativi definiti per le aree urbane. In questo modo, sarebbe possibile definire un'articolazione urbana della 'Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS)' approvata dal Cipe il 22 dicembre 2017. Il secondo capitolo richiama le varie definizioni di territorio urbano e motiva la scelta di utilizzare la definizione dell'Eurostat basata sul 'grado di urbanizzazione' (Degree of urbanisation) che consente di superare le classiche separazioni tra grandi e piccole città. Il terzo capitolo è articolato in paragrafi corrispondenti ai 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per ognuno dei quali vengono individuate le corrispondenze con i 12 temi prioritari dell'Agenda urbana per l'Unione Europea (il cosiddetto 'Patto di Amsterdam') e con gli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Per ogni Obiettivo vengono illustrati i target internazionali, la posizione attuale dell'Italia, gli obiettivi nazionali (sono 23) e le azioni necessarie per raggiungerli.