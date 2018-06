Uil: Massimo Masi confermato alla guida Uilca

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Il sesto congresso Nazionale Uilca ha confermato all'unanimità Massimo Masi alla guida della rinnovata segreteria Nazionale composta da: Giuseppe Bilanzuoli, Simona Cambiati, Giuseppe Del Vecchio, Fulvio Furlan, Renato Pellegrini, Giovanna Ricci, Mariangela Verga e il Tesoriere Francesco Molinari. Continueranno a collaborare a livello nazionale anche i segretari e la Tesoriere uscente, Patrizio Ferrari, Vito Pepe e Mariateresa Ruzza. Quattro giornate, dal 6 al 9 giugno, che hanno riunito delegati, ospiti, invitati e tutti coloro, si legge in una nota, i quali "nella Uilca hanno istituito un valore" e in cui "si è ribadito l'impegno proficuo di tutti i quadri e dei dirigenti Uilca nel conferire all'organizzazione il picco massimo di rappresentatività in termini di iscritti, nonostante la crisi che ha colpito il settore del credito". "Una crisi - ha sottolineato il segretario generale durante i lavori - che ha impattato non soltanto i circuiti reali dell'economia, ma anche la fiducia delle persone nei confronti degli Istituti del credito". Presenti al congresso, amministratori delegati e dirigenti delle principali aziende bancarie e assicurative italiane, con i quali è stato possibile sviluppare i temi relativi a Fintech, Spacs e alle conseguenze derivanti dal processo tecnologico. Punto comune tra le controparti, sottolinea la Uilca, è stata l'esigenza, pur muovendo verso il cambiamento, di restare saldi sul principio per cui i dipendenti non diventeranno, in nessun modo, vittime dell'universo lavorativo digitalizzato.