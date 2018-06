Uil: da domani al via congresso Uiltrasporti

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - ?Far ripartire il Paese, mettendo al centro il lavoro e la qualità delle condizioni dei lavoratori sui posti di lavoro e nella società, mettendo in sostanza al centro la persona, la sua crescita e la sua valorizzazione?. Così il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, aprirà domani a Caserta aprirà i lavori del decimo congresso della federazione: Un ?momento cardine nel quale si mettono a confronto le idee di tutti i lavoratori iscritti? e ?punto più alto di sintesi politica e culturale del lavoro svolto, a cui si giunge con il resoconto e l'analisi delle cose fatte, per poi programmare il lavoro futuro, legandolo a progetti di crescita e sviluppo non solo della nostra Organizzazione, ma dell'insieme della società, perché diventi sempre più inclusiva, equa e coesa?. Al congresso intitolato ?La persona al centro. La nostra forza il nostro obiettivo?, parteciperanno il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo e diversi ospiti, tra i quali il presidente di Agens Arrigo Giana, il commissario Alitalia Stefano Paleari, il presidente di Assarmatori Stefano Messina, il presidente di Confitarma Mario Mattioli, presidente Delcomar Franco Del Giudice, il direttore generale Enac Alessio Quaranta, l'ad di Enav Roberta Neri, il segretario ETF Francois Ballestero, l'ad di Tirrenia Massimo Mura. Nel corso dei lavori, giovedì 14 giugno ore 15,00, si svolgerà la tavola rotonda per fare il punto sulla previdenza complementare.