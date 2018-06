Uil: Barbagallo, via piattaforma per rinascita, ora governo a prova dei fatti/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Ma al governo, fresco di insediamento, la Uil invia anche altri messaggi: il no ad un taglio netto della Fornero sulle pensioni, "temiamo che reperire 70 miliardi sia una impresa titanica", un no alle ipotesi di quota 100 che tanto affascina la Lega, "sarebbe una beffa proprio per i più giovani che iniziano a lavorare tardi", e un no allo smantellamento di Ilva, Tap e Tav in nome di "una politica industriale degna del Paese". Ma la Uil sul tavolo mette anche una disponibilità al confronto a 360 gradi. "A questo esecutivo ora diamo il tempo di governare: lo sottoporremo alla prova dei fatti perché esprimere adesso un giudizio equivarrebbe a un pregiudizio ideologico. Non avrete il tempo di girarvi i pollici. Ci sarà davvero tanto da fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni", conclude cedendo poi all'ironia di una "battutaccia" sulla concertazione mancata degli anni passati: "non mettetevi contro di noi, porta sfiga", dice ricordando come "forze politiche inossidabili siano sparite o hanno dimezzato i consensi" .