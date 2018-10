Ue: Fico a Moscovici, rifondare idea Unione, recuperare senso comunità

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Sono convinto che bisogna avere il coraggio di rifondare l'idea di unione e recuperare il senso di comunità per dare nuove prospettive all'Europa. Ne ho parlato oggi con il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici. Essere europeisti - gli ho detto - significa pensare un'Europa nuova, non più basata solo sugli indicatori attuali ma che consideri anche quelli sociali, come il livello di disoccupazione e il numero di persone che sono al di sotto della soglia di povertà". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, oggi a Bruxelles dove ha incontrato anche il commissario europeo. "Da questo punto di vista - prosegue Fico - gli interventi che un Paese mette in campo per contrastare la povertà sono fondamentali e sono connaturati all'idea stessa, originaria, di Europa. Proprio su quest'ultima tematica c'è stata una condivisione con il commissario europeo. Penso che nelle prossime settimane grazie al confronto e a un'interlocuzione seria sui contenuti possiamo ottenere dei risultati utili sia per l'Italia che per l'Europa", conclude il presidente della Camera.