Ue: Don Colmegna eletto cittadino europeo 2018

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della Carità di Milano, è stato eletto cittadino europeo 2018. Per il segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, la scelta del Parlamento europeo rappresenta "un ottimo messaggio. Proprio in un momento storico in cui sono frequenti le minacce ai nostri valori europei, è un bene che si scelga di valorizzare una figura che è simbolo di una politica che promuove integrazione e inclusione, e rifiuta le scorciatoie dell'odio e del rancore". Don Colmegna, a capo della Casa della Carità, "ha dimostrato in questi anni la capacità di fare rete mettendo insieme energie diverse, al fine di stimolare il riscatto sociale di tanti. E' certamente questo il modello da perseguire, e da contrapporre alla demagogia dei sovranisti che, invece, cavalcano le difficoltà delle persone per acuire lo scontro sociale e le cosiddette 'lotte fra poveri'", conclude Bussolati.