Ue: Di Maio, riforma governance, Parlamento deve incidere di più

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Mario Draghi è stato un presidente della Bce che conosceva l'Italia e in determinate situazioni ha portato avanti politiche compatibili con il nostro Paese. Detto questo a livello Ue va fatta una riforma della governance istituzionale dell'Ue per permettere al Parlamento Ue di incidere di più su tante dinamiche anche quelle monetarie". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a 'In mezz'ora' su Rai 3. "Non mi ha mai appassionato l'idea che dovesse essere il Governatore di una banca il nostro uomo forte in Ue. Avrei invece preferito il Parlamento forte", aggiunge ancora Di Maio.