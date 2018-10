Ue: Di Maio, mercati si comportano meglio di alcuni Commissari Ue

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Nelle ultime settimane tutti quanti stanno scoprendo lo spread su questo Governo. Dal giorno del suo insediamento c'è stata l'impennata dello Spread. C'è un pregiudizio nei nostri confronti, ma i mercati si stanno comportando molto meglio di alcuni commissari europei, che sono in campagna elettorale e tra l'altro rappresentano partiti in grande difficoltà". Ad affermarlo, a margine della sua visita in Basilicata, è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. "In questi giorni - rileva- ho capito che i mercati vogliano più bene all'Italia di quanto ne voglia l'Ue".