Ue: Di Maio, ai tavoli dialogo e fermezza per ottenere margini per investimenti

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Il nostro obiettivo è di andare ai tavoli europei per ottenere i margini necessari per fare investimenti in Italia e portare avanti le riforme strutturali". Ad affermarlo a 'In Mezz'Ora' su Rai 3 è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio sottolineando che "non sto dicendo che tutti i soldi di cui abbiamo bisogno proverranno dall'Europa". Ma in Ue, aggiunge, "andremo ai tavolo con il massimo dialogo ma anche con fermezza chiedendo lo stesso trattamento degli altri. Siamo il secondo Paese manifatturiero in Europa e siamo uno dei paesi fondatori". E per ora "non ci stanno bene i parametri come stanno" in Ue.