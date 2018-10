Ue: Cottarelli, l’Italia ha usato male l’euro

Milano, 6 ott. (AdnKronos) - L'Italia si è "adattata male all'euro, lo abbiamo usato male. E' come se avendo una bici per andare veloce, noi la avessimo usata mettendocela in spalla invece di pedalare". Così Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, interviene a #IdeeItalia, la convention di Forza Italia in corso a Milano. "Lo abbiamo usato male ma questo non vuol dire che dobbiamo buttarlo via. Potremmo imparare a usarlo meglio" ma "più il tempo passa, più rischiamo", conclude.