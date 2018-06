Ucina: “Soddisfazione per incontro al Mit”

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Il nuovo governo entra nell'operatività e dialoga con i referenti istituzionali di categoria. Ucina Confindustria Nautica, è stata ricevuta dal nuovo Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi. Nell'incontro sono stati affrontati i principali argomenti di interesse del settore dell'industria nautica da diporto e del turismo nautico, a partire dai regolamenti attuativi del nuovo Codice della nautica che consentiranno la piena operatività della nuova legge. ?Ringrazio il Sottosegretario Rixi per la rapidità con la quale ha ricevuto Ucina e per l'attenzione mostrata per i temi legati alla nautica e più in generale al cluster del mare e alla sua governance'', sottolinea Carla Demaria, presidente di Ucina Confindustria Nautica. ?Come Ucina abbiamo lavorato in grande sintonia con il Sottosegretario quando era Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria e, anche in occasione della sua visita al Salone Nautico di Genova dello scorso settembre, ho potuto apprezzare la sua competenza e l'attenzione ai temi della nostra filiera. Confidiamo che questi siano al centro dell'agenda del nuovo Governo?, conclude Demaria.