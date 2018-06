Ucina: “Avanti su decreti attuativi settore nautica”

Genova, 13 giu. (Adnkronos) - "La prima richiesta al nuovo governo permetteteci di portare a casa tutti i decreti attuativi. Stiamo lavorando alacremente sia con il MeF che con il MiT: c'è un'attività continua sulle problematiche da risolvere". Così la presidente di Ucina, Confindustria Nautica, Carla Demaria ha risposto ai cronisti a margine della convention Satec 2018 dal titolo "Scenari economici, una rotta per la nautica", che si è svolta in mattinata al Centro Congressi Exelsior Palace Hotel di Rapallo in provincia di Genova. "In realtà dobbiamo essere sinceri - ha sottolineato Demaria - anche nella fase di attesa del nuovo governo con le strutture sottostanti abbiamo continuato a lavorare perché è fondamentale che questi decreti attuativi non abbiano ritardo. Per cui in modo silente le strutture sottostanti hanno continuato il loro lavoro e quindi adesso mi aspetto che non sarà certamente interrotto e anzi avremo un'incentivazione ad accelerarlo, perché questa oggi è la nostra priorità". Demaria ha evidenziato la necessità di lavorare su problematiche inerenti "alle dogane, alle concessioni demaniali dei porti. C'è poi una verifica da parte della Ue del leasing italiano e siamo stati convocati dal Mef. Abbiamo risposto, per la parte italiana, perché le condizioni favorevoli non vengano ridotte".