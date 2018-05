Uccide la sorella con l’acido

Alessandria, 19 mag. - (AdnKronos) - Uccide la sorella malata da tempo e poi tenta il suicidio. E' accaduto nel pomeriggio ieri quando il carabinieri della stazione di San Salvatore Monferrato unitamente a quelli di Valenza e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alessandria, sono intervenuti in frazione Frescondino di San Salvatore Monferrato, dove era stato segnalato il ritrovamento di un uomo, probabilmente vittima di avvelenamento. Giunti sul posto, i militari e il personale del 118, allertati da un conoscente, hanno trovato un pensionato 67enne di Valenza, riverso sul pavimento della propria abitazione, ancora sofferente, con accanto una bottiglia di acido muriatico, il cui contenuto era stato in parte ingerito. Contemporaneamente, i militari hanno trovato in un'altra stanza una donna, sorella dell'uomo riverso a terra, da tempo costretta a letto ed in stato di incoscienza a causa delle gravi condizioni di salute, accanto alla quale c'era una bottiglia dello stesso liquido. Il 67enne, in cura presso il centro di salute mentale di Casale Monferrato, avrebbe acquistato l'acido muriatico per porre fine alle sofferenze sue e della sorella, la quale è poi deceduta nel corso della nottata all'ospedale di Alessandria. Il fratello 67enne resta ricoverato nello stesso ospedale in gravi condizioni: l'uomo è stato dichiarato in arresto per omicidio.