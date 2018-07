Turismo: i ‘Bagni Vianello’ di Sottomarina vetrina del progetto ‘mare e spiagge senza barriere’

Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - Il mare e le spiagge venete senza barriere, accessibili a tutti, anche alle persone con disabilità fisica o psichica. Questo l'obiettivo del progetto veneto delle tre Ulss del litorale (Veneto Orientale, Serenissima e Polesana), che quest'anno ha la sua ?vetrina' nei Bagni Vianello di Sottomarina, lungomare adriatico. Stamane la presentazione ufficiale, con la partecipazione degli assessori regionali al turismo Federico Caner e alle politiche sociali Manuela Lanzarin, nonché del sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, dei direttori generali delle tre Ulss veneziane (la 3, la 4 e la 5) Giuseppe Dal Ben, Carlo Bramezza e Antonio Compostella, e delle associazioni dell'handicap e cooperative sociali e del distretto di Chioggia. Pedane e scivoli per l'accesso al mare, carrozzelle in spiaggia, spogliatori, bar e servizi accessibili a tutti, giostrine per i bambini, la presenza quotidiana nei giorni feriali di un operatori socio-sanitario, un tablet attrezzato per il linguaggio dei segni, pet-therapy con uno scodinzolante ?quattro zampe', corsi e pratica di kayak per tutti, escursioni in mare con una barca attrezzata per turisti di tutte le età e di tutte le abilità: questa l'offerta dello stabilimento balneare inclusivo di Sottomarina, start-up del litorale clodiense per il più vasto progetto regionale di turismo sociale e spiagge accessibili a tutti. Avviato dall'Ulss 4 Veneto orientale e finanziato quest'anno dalla Giunta regionale con 170 mila euro, contributo che porta a 800 mila euro la ?leva' regionale messa in campo nell'ultimo biennio per qualificare il turismo sociale e accessibile sulle spiagge venete, il progetto veneto investe in stabilimenti accoglienti e in servizi sportivi e ricreativi per persone di ogni condizione ed età, con una particolare attenzione ai disabili, sia fisici che psichici.