Turismo: genitori veneti stressati da vacanze estive per colpa dei social media

Venezia, giu. (AdnKronos) - La scuola è finita da una settimana e tutti i bambini sono pronti ad appendere al chiodo libri e zaini per dedicarsi alle tanto attese vacanze estive. L'entusiasmo dei bambini però è inversamente proporzionale a quello dei genitori, che devono pensare a come gestire il tempo dei propri figli mentre loro sono ancora al lavoro. Una ricerca internazionale Groupon rivela infatti che quasi 1/4 dei genitori veneti ha iniziato a preoccuparsi delle vacanze estive dei propri figli con almeno 6 mesi di anticipo, perché il 63% di loro è convinto che le vacanze a cui hanno pensato non siano all'altezza delle aspettative. Social media come motivo di stress. Tra i fattori principali che scatenano l'ansia dei genitori di non essere all'altezza delle aspettative dei figli ci sono i tanto amati/odiati social media: il 26% delle mamme e papà veneti dichiara di sentirsi sotto pressione ad ogni post sui social che raffigura l'estate perfetta. Per il 32% dei genitori, la pressione aumenta a dismisura quando i loro figli raccontano loro le attività che hanno visto fare dai loro amici sui social. Addirittura c'è un 34% di genitori veneti che dichiara di caricare solo le foto migliori e non quelle che sono l'effettivo ritratto della vita quotidiana.