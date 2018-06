Turismo: Cst Confesercenti, verso 219 mln presenze in estate (+4,5 mln) (3)

(AdnKronos) - Ancora una volta le aspettative migliori sono state segnalate dalle imprese ricettive che operano nelle città d'arte/centri minori: +3,2% con un forte incremento della domanda estera (+3,8%) ed un discreto dinamismo del mercato italiano (+2,2%). A trainare il mercato sarà anche l'offerta balneare del nostro Paese con incrementi stimati del +2,2%; in questo caso non vi sono significative differenze tra le variazioni attese per gli italiani (+2,1%) e gli stranieri (2,3%). Inoltre, l'estate 2018 potrebbe rappresentare un momento di verifica del ?posizionamento? delle coste italiane, in quanto alcune destinazioni del Mediterraneo - Grecia, Turchia, Egitto, Tunisia, Marocco - ricominciano ad attrarre nuovi flussi dopo che negli ultimi anni si erano lentamente svuotate di turisti che avevano preferito trasferirsi verso zone ritenute più sicure. Buone le prospettive per le località di montagna (+1,9%), grazie soprattutto al forte interesse degli stranieri (+2,7%), anche se non mancherà quello dei connazionali (+1,5%). Per le aree dei laghi le aspettative sono di un incremento della domanda del +1,3%: il mercato straniero è stimato al +1,5%, stabile quello italiano. Confortanti le aspettative delle imprese dell'offerta termale (+1,2%) e delle aree della campagna/collina (+0,9%).